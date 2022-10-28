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Принесет новые инвестиции. Кабмин одобрил меморандум с компанией группы Всемирного банка

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Киев, Пятница 28 октября 2022 18:13
Принесет новые инвестиции. Кабмин одобрил меморандум с компанией группы Всемирного банка Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство одобрило проект меморандума с международной финансовой корпорацией, входящей в группу Всемирного банка.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Его подписание в будущем позволит совместно определять и работать над финансированием проектов государственно-частного партнерства в разных сферах экономики. Речь идет о проектах в энергетике, инфраструктуре и других отраслях.

Ожидается, что подписание меморандума принесет Украине дополнительные инвестиции, возможности для частного бизнеса, новые рабочие места и усилит экономику страны.

Ранее мы писали, что Кабмин передал на приватизацию почти 900 предприятий, часть из них расположена в Крыму и на Донбассе.

Также напомним, начиная с сентября правительство Украины возобновило приватизацию предприятий государственной собственности. Она была приостановлена на период военного положения и разблокирована решением Рады.

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Денис Шмыгаль Всемирный банк
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