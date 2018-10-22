Належність Крима до Росії визнають лише 4% українців, - опитування

Фото: Крим - це Україна (Dan Kitwood/Getty Images)

Українці не визнають окупацію Криму Росією і проти будь-яких домовленостей із Кремлем

У серпні 2018 року лише 4,4% українців визнавали належність Криму до Росії, що менше, ніж у 2016 році (7,2%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Переважна більшість (68,9%) населення України вважає, що Крим має й надалі залишатися частиною України, і цей відсоток є незмінним порівняно з травнем 2016 роком.

Підтримують існування Криму як окремого державного утворення 12,5% (стільки ж, як і у 2016 році).

Більшість населення України (66%) вважають неприйнятним пропозицію "обміняти" Крим на Донбас, тобто, визнати анексований Крим російським "в обмін" на відхід Росії з окупованих територій Донбасу (підтримують такий "обмін" 16%).

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно Центром Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування фінансується за проектом МАТРА посольства Нідерландів. Дослідження представлене в рамках проекту "Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС і "Левада-центру", у вересні 2018 року об'єднатися в одну країну хотіли б 4% українців і 16% мешканців Росії. Порівняно з лютим 2018 року підтримка об'єднання серед українців не змінилася, серед жителів Росії зросла з 10% до 16%. Таким чином, загальна тенденція зберігається - майже 90% населення вважають, що Україна повинна бути незалежною державою.