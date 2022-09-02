Принадлежит олигарху из окружения Путина. В АРМА передали капитал компании на 2 млрд гривен

В управление АРМА передали активы арестованной компании по производству бытовой техники, владельцем которой является российский олигарх из близкого окружения диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Telegram.
Речь идет о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии. Ее владельцем является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия".
Так, в управление государства перешли:
Следствие установило, что топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности. После начала войны они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника.
В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что товар хотели вывести под сим
"Благодаря вмешательству СБУ схема была разоблачена и остановлена. Арест активов производился в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.
Фото: в АРМА передали капитал компании на 2 млрд гривен (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее в управление АРМА передали арестованные корпоративные права обществ на более 350 млн гривен. Среди которых один из крупнейших ТРЦ в Киеве.
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