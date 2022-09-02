Належить олігарху з оточення Путіна. В АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень

Йдеться про Вінницьку компанію, що спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член Політичної партії "Єдина Росія".

Так, в управління держави перейшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд гривень;

Готова продукція та сировина вартістю понад 500 млн гривень, які перебували на складах.

Слідство встановило, що топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку війни вони почали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.

В офісі генерального прокурора підкреслили, що товар хотіли вивести під сім

"Завдяки втручанню СБУ схема була викрита і зупинена. Арешт активів проводився в рамках кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: в АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн гривень. Серед яких один з найбільших ТРЦ в Києві.

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