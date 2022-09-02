Належить олігарху з оточення Путіна. В АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень

В управління АРМА передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.
Йдеться про Вінницьку компанію, що спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член Політичної партії "Єдина Росія".
Так, в управління держави перейшли:
Слідство встановило, що топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку війни вони почали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.
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"Завдяки втручанню СБУ схема була викрита і зупинена. Арешт активів проводився в рамках кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Фото: в АРМА передали капітал компанії на 2 млрд гривень (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн гривень. Серед яких один з найбільших ТРЦ в Києві.
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