Примусової евакуації з прикордоння Сумської області не буде, - ОВА

"Я хочу наголосити, що екстреної й примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця", - заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він наголосив, що кожен мешканець прикордоння матиме право обирати - виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.

За словами глави ОВА, евакуація проводитиметься тільки тоді, коли комісія та він особисто переконаються у готовності нових місць переселення жителів прикордоння та готовності всіх служб до безпечної евакуації.

Евакуація з прикордоння Сумської області

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області проведуть евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів.

"Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне - гинуть наші люди", - заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що якщо брати статистику загалом, то з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Артюх також зазначив, що цивільні люди на прикордонні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів, а й від російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на територію області.

Водночас знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги ЗСУ ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією на півночі та сході. З початку масштабного вторгнення в Україну прикордоння області постійно обстрілюється. Останнім часом кількість та інтенсивність обстрілів посилилися.

Зазначимо, що російські ДРГ не вперше намагаються поринути на територію Сумської області. Наприклад, 25 червня в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив. У січні група з 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади, але ЗСУ відкрили вогонь.