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В Приморске взрывом разнесло двухэтажный дом

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Приморск, Вторник 21 сентября 2021 16:14
В Приморске взрывом разнесло двухэтажный дом Фото: последствия взрыва в доме (zp.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В Приморске Запорожской области в результате взрыва разрушен двухэтажный частный дом. По предварительным данным, взорвался газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Сообщается, что сегодня днем в полицию Бердянска поступило сообщение о взрыве в доме в Приморске.

"На месте происшествия из-под обломков разрушенного дома спасатели вытащили его владельца. Мужчине 1961 года оказана медицинская помощь. Предварительно установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается осмотр места инцидента.

Фото: последствия взрыва в доме (zp.npu.gov.ua)

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Запорожская область Взрыв
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