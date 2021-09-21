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У Приморську вибухом рознесло двоповерховий будинок

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Приморськ, Вівторок 21 вересня 2021 16:14
У Приморську вибухом рознесло двоповерховий будинок Фото: наслідки вибуху в будинку (zp.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Приморську Запорізької області в результаті вибуху зруйновано двоповерховий приватний будинок. За попередніми даними, вибухнув газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Повідомляється, що сьогодні вдень до поліції Бердянська надійшло повідомлення про вибух в будинку в Приморську.

"На місці події з-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його власника. Чоловіку 1961 року надано медичну допомогу. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника будинку вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. В даний час триває огляд місця інциденту.

Фото: наслідки вибуху в будинку (zp.npu.gov.ua)

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