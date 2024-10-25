Примітивно, але ефективно. Експерт пояснив, як грузинська влада грає на страху виборців

Для того, щоб згуртувати свій електорат "Грузинська мрія" та її лідер, олігарх зі зв'язками в Росії Бідзіна Іванішвілі придумали міфічну "партію глобальної війни", яка бажає затягнути країну у війну або ж відкрити другий фронт проти Російської Федерації (РФ).

За словами Васадзе, меседж полягає у тому, що поки при владі "Грузинська мрія", країна не воюватиме. Водночас програш політсили у виборах нібито призведе до захоплення влади "партією глобальної війни" й, як наслідок, війни, як в Україні.

"Це дуже примітивний, але водночас досить ефективний хід. Тому що, звичайно ж, ніхто з виборців не вірить у те, що Грузія нападе на Росію і що буде якась "глобальна партія війни". Але всі вірять в інше - що Росія може напасти на Грузію, і травма 2008 року нікуди не поділася", - пояснив експерт.

Васадзе зауважив, що Росія не має сьогодні сил, щоб напасти на Грузію, оскільки всі ресурси спрямовані проти України. Водночас "страх перед війною на людей з ранимою психікою та базовою освітою діє".

У тому ж числі показовими стали цинічні агітаційні плакати, що були нещодавно розміщені на замовлення "Грузинської мрії" та на яких порівнювали зображення знищених українських міст, а також мирного життя в Грузії.

"Грузинська мрія"

"Грузинська мрія" - політична партія в Грузії, заснована Іванішвілі у 2012 році. Вона позиціонувала себе як альтернатива партії "Єдиний національний рух" та виграла парламентські вибори того ж року.

За роки правління партія отримала чимало критики як з боку громадськості, так і міжнародної спільноти. Її звинувачують у посиленні впливу олігархів, тиску на медіа та обмеженні громадянських свобод. Крім того, зовнішня політика партії викликає занепокоєння, адже деякі вважають, що "Грузинська мрія" схильна до проросійських позицій, що потенційно ставить під загрозу прозахідний курс країни.

Завтра ж, 26 жовтня, у Грузії відбудуться парламентські вибори під час яких вирішиться, в якому напрямку рухатиметься країна: на Захід чи до Росії. Тим часом президент Саломе Зурабішвілі вважає, що її можуть заарештувати, якщо "Грузинська мрія" переможе.