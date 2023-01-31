ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В помещениях "Киевводоканала" проводят обыски по делу о рейдерстве

Новина українською →
Киев, Вторник 31 января 2023 16:28
В помещениях "Киевводоканала" проводят обыски по делу о рейдерстве Фото: в помещениях "Киевводоканала" проводят обыски по делу о рейдерстве (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В помещениях ЧАО АК "Киевводоканал" во вторник, 31 января, проводятся обыски следственной группой Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Следователями осуществляется досудебное расследование в отношении нежилых зданий, находящихся во владении и пользовании "Киевводоканала", и в отношении которых "Киевводоканалом" подано заявление о совершении уголовного правонарушения (рейдерский захват), а также о которых Департамент Коммунальной собственности КГГА совместно с "Киевводоканалом" обратились" в суд, для того чтобы отменить решение о регистрации имущества под другими номерами, совершенное рейдерским способом, путем внесения в единый государственный реестр на основании внесения в уставный капитал определенного ООО", - говорится в сообщении.

Отмечено, что "Киевводоканал" сотрудничает со следствием, предоставляет правоохранительным органам запрашиваемую документацию с целью беспристрастного и объективного расследования.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в январе 2021 года Служба безопасности Украины проводила следственные действия в головном офисе "Киевводоканала". Правоохранители расследовали взяточничество.

Также ранее мы писали, что в июле того же года правоохранители пришли с обысками в головной офис "Киевводоканала". Следственные действия происходят в соответствии с определением суда по делу об объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевводоканал
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира