Примирення з Росією не буде навіть через сто років, - Шмигаль

Україна не піде на примирення та співпрацю з Росією, яка розв'язала агресивну війну проти нашої країни, щонайменше протягом століття. Для кроків у цьому напрямку РФ має стати демократичною, демілітаризованою та денуклеаризованою державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля німецькому виданню Focus.

Шмигаль підкреслив, що Україна - це суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами, тому вона не може піти на компроміси з країною-агресором.

"Єдиний компроміс - повне виведення російських військ з України в межах кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і покинути нашу територію. Я вважаю, що зміна кордонів була б неприйнятним компромісом і для Європи", - сказав він.

Прем'єр також відкинув будь-які компроміси щодо територіальної цілісності в обмін на швидке отримання членства в ЄС та сильні гарантії безпеки для решти країни.

"Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, аби ми шукали компроміс із кривавим терористом і агресором, який шантажує весь світ", - сказав він.

Окрім того, Шмигаль зазначив, що заморожування конфлікту лише зіграє на руку Росії та призведе до ще однієї великої війни. Тому для України це неприйнятно.

Він також вважає, що між Україною та РФ не може бути жодної співпраці протягом століття.

"Примирення, співпраця - ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що роззброїти Росію можна шляхом санкції, відмови від співробітництва з нею, конфіскації російських активів та військової допомоги Україні.

Нагадаємо, президент Україна Володимир Зеленський заявляв, що немає жодного сенсу тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори з Росією.

До того ж, він зазначив, що тільки звільнення Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі.

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