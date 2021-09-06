Примет дисциплинарные меры: ФИФА прокомментировала хаос во время матча Бразилия-Аргентина

ФИФА сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между Бразилией и Аргентиной. Организация обещает принять соответствующие дисциплинарные меры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo!sports .

Отметим, что матч был приостановлен из-за нарушения карантинных ограничений четырьмя аргентинскими игроками. Уже на седьмой минуте матч был приостановлен, а игроки Аргентины ушли в подтрибунное помещение. В итоге матч между клубами был перенесен на неопределенный срок.

"Первые официальные отчеты матча отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято в надлежащее время", - отмечает пресс-служба ФИФА.