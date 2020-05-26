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По примеру Италии: в Украине для контроля над карантином привлекут волонтеров

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 14:24
По примеру Италии: в Украине для контроля над карантином привлекут волонтеров
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Волонтеры будут следить за соблюдением соцдистанции, ношением масок и посещением заведений

Правительство Украины планирует привлечь волонтеров для контроля над соблюдением противоэпидемических правил на время карантинных ограничений. Они будут следить за соблюдением социальной дистанции, ношением масок и посещением магазинов и заведений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, такая инициатива успешно использовалась в Италии, которая наибольше пострадала от пандемии коронавируса в Европе.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их по правильному ношению маски, соблюдению социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что данную идею уже поддержал президент Украины. Ее реализацией будет заниматься Министерство социальной политики.

Напомним, в Украине продлили карантин до 22 июня, при этом постепенно будут вводиться дополнительные ослабления.

Также РБК-Украина писало, что рестораны в Украине могут открыть после 10 июня в рамках ослабления карантина.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины волонтеркарантинДенис Шмыгаль
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