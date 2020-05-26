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За прикладом Італії: в Україні для контролю над карантином залучать волонтерів

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 14:24
За прикладом Італії: в Україні для контролю над карантином залучать волонтерів
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Волонтери будуть стежити за дотриманням соцдистанции, носіння масок і відвідуванням закладів

Уряд України планує залучити волонтерів для контролю над дотриманням протиепідемічних правил на час карантинних обмежень. Вони будуть стежити за дотриманням соціальної дистанції, носіння масок і відвідуванням магазинів та закладів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram.

За його словами, така ініціатива успішно використовувалася в Італії, яка найбільше постраждала від пандемії коронавіруса в Європі.

"Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що цю ідею вже підтримав президент України. Її реалізацією займатиметься Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 22 червня, при цьому поступово будуть вводитися додаткові ослаблення.

Також РБК-Україна писало, що ресторани в Україні можуть відкрити після 10 червня в рамках ослаблення карантину.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України волонтеркарантинДенис Шмигаль
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