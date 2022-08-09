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По примеру Харькова. В Кропивницком хотят обустроить бетонные остановки-укрытия

Фото: проект бетонных остановок-укрытий в Харькове (мэрия Харькова)
Автор: Руслан Гаращенко

В Кропивницком планируют обустраивать бетонные остановки-укрытия по примеру Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы местной ОВА Андрея Райковича.

Он отметил, что в последние дни в городе стало звучать гораздо больше тревог, а люди просят позаботиться об обустройстве укрытий в местах массового скопления.

"Проанализировал опыт Харькова, где устанавливают типовые остановки – укрытие. Дело не дешевое, но речь идет о жизни и безопасности. Начнем делать это и мы. Поэтому обращаюсь к бизнесменам, предпринимателям приобщиться к обустройству таких укрытий. И не только в Кропивницком. Сотрудничайте с местными властями, наличие таких укрытий – не роскошь, а требование времени", - написал он.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове, из-за недавних обстрелов по остановкам общественного транспорта, планируют построить дополнительные железобетонные бомбоубежища.

Похожие остановки уже давно открыты в Израиле.

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Кропивницкий