За прикладом Харкова. У Кропивницькому хочуть облаштувати бетонні зупинки-укриття

Він зазначив, що в останні дні в місті стало звучати набагато більше тривог, а люди просять подбати про облаштування укриттів в місцях масового скупчення.

"Проаналізував досвід Харкова, де встановлюють типові зупинки – укриття. Справа не дешева, але мова йде про життя і безпеку. Почнемо робити це і ми. Тому звертаюся до бізнесменів, підприємців долучитися до облаштування таких укриттів. І не тільки в Кропивницькому. Співпрацюйте з місцевою владою, наявність таких укриттів – не розкіш, а вимога часу", - написав він.