Применяют сторонники Болсонару: в Бразилии хотят заблокировать Telegram в преддверии выборов

Председатель Высшего избирательного суда Роберто Баррозу обратится к другим министрам суда (TSE), чтобы решить судьбу Telegram в Бразилии.

По мнению членов TSE, мессенджер не только популярный среди сторонников Болсонару, но и является одним из основных средств распространения ложной информации об избирательной системе.

Еще 16 декабря Баррозу направил письмо к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы обсудить формы сотрудничества по борьбе с распространениями фейковых новостей, однако оно было проигнорировано. В то же время в Бразилии уже есть соответствующие договоренности с Twitter, Facebook и WhatsApp.

Сейчас в TSE планируют установить контакт с администрацией мессенджера, чтобы все же договориться о необходимых мерах, которые будут гарантировать безопасность будущих выборов.