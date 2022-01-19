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Применяют сторонники Болсонару: в Бразилии хотят заблокировать Telegram в преддверии выборов

Автор: Сергей Пышкин

В Бразилии могут заблокировать Telegram из-за опасений относительно распространения фейковых новостей во время президентских выборов, которые состоятся уже в октябре 2022 года. Мессенджер широко используется среди сторонников действующего главы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Valor Economico.

Председатель Высшего избирательного суда Роберто Баррозу обратится к другим министрам суда (TSE), чтобы решить судьбу Telegram в Бразилии.

По мнению членов TSE, мессенджер не только популярный среди сторонников Болсонару, но и является одним из основных средств распространения ложной информации об избирательной системе.

Еще 16 декабря Баррозу направил письмо к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы обсудить формы сотрудничества по борьбе с распространениями фейковых новостей, однако оно было проигнорировано. В то же время в Бразилии уже есть соответствующие договоренности с Twitter, Facebook и WhatsApp.

Сейчас в TSE планируют установить контакт с администрацией мессенджера, чтобы все же договориться о необходимых мерах, которые будут гарантировать безопасность будущих выборов.

Напомним, что Болсонару обвинили в смертях от коронавируса в Бразилии. За такое решение проголосовало 7 сенаторов из 11.

Также еще в октябре Болсонару сенаторы хотели запретить пользоваться соцсетями. Все потому, что президент распространяет ложные слухи о вакцинации и коронавирусе.

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Бразилия