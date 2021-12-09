Применили оружие: пограничники Польши остановили гражданина Сирии, который перевозил мигрантов

В среду, 8 декабря, в Польше пограничники задержали сирийского гражданина. Мужчина перевозил пятерых нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост погранслужбы Польши в Twitter .

Патруль пограничников остановил правонарушителя на объекте в Кузнице. Однако до этого авто гражданина Сирии преследовали, так как он не хотел останавливаться.

Отмечают, что во время погони службам Польши пришлось применить предупредительный выстрел. Только после этого злоумышленник остановился по требованию.