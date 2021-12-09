Застосували зброю: прикордонники Польщі зупинили громадянина Сирії, який перевозив мігрантів

У середу, 8 грудня, у Польщі прикордонники затримали сирійського громадянина. Чоловік перевозив п'ятьох нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прикордонної служби Польщі у Twitter .

Патруль прикордонників зупинив правопорушника на об'єкті в Кузниці. Проте до цього авто громадянина Сирії переслідували, оскільки він не хотів зупинятися.

Зазначають, що під час погоні службам Польщі довелося застосувати попереджувальний постріл. Тільки після цього зловмисник зупинився на вимогу.