Застосували зброю: прикордонники Польщі зупинили громадянина Сирії, який перевозив мігрантів
У середу, 8 грудня, у Польщі прикордонники затримали сирійського громадянина. Чоловік перевозив п'ятьох нелегальних мігрантів з Іраку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прикордонної служби Польщі у Twitter.
Патруль прикордонників зупинив правопорушника на об'єкті в Кузниці. Проте до цього авто громадянина Сирії переслідували, оскільки він не хотів зупинятися.
Зазначають, що під час погоні службам Польщі довелося застосувати попереджувальний постріл. Тільки після цього зловмисник зупинився на вимогу.
Wczoraj patrol funkcjonariuszy SG z placówki w Kuźnicy zatrzymał po pościgu obywatela Syrii,który przewoził 5 nielegalnych imigrantów ob.Iraku.W trakcie pościgu za pomocnikiem #funkcjonariuszeSG oddali strzały ostrzegawcze.#granicapolskobiałoruska pic.twitter.com/8nvGa4TVFX— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 9, 2021
Нагадаємо, у середу, 8 грудня, прикордонні служби Польщі зафіксували 80 спроб незаконного перетину кордону. Також було затримано 23 особи.