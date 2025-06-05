У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок атаки "Шахедів"

Також цієї ночі росіяни атакували Харків. Там через нічну атаку постраждали майже 20 осіб, серед яких четверо - це діти.

Крім того, під ударом ворога були Одеська, Сумська області та Херсон.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на Україну - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.