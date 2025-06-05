У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок атаки "Шахедів"

У Прилуках зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів. Поранення отримали вісім осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.
"Станом на 9:00 ранку кількість постраждалих внаслідок російської атаки в Прилуках зросла до восьми людей", - йдеться у повідомленні.
Раніше ДСНС та місцева влада повідомляла про шістьох постраждалих.
Нагадаємо, вночі 5 червня російські окупанти вдарили по місту Прилуки Чернігівської області дронами.
За повідомленнями місцевої влади, не менше шести безпілотників типу "Герань" атакували Прилуки. Були влучання у приватному секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
Відомо, що один з ворожих дронів влучив у будинок начальника пожежної служби. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) і її однорічний син.
Також цієї ночі росіяни атакували Харків. Там через нічну атаку постраждали майже 20 осіб, серед яких четверо - це діти.
Крім того, під ударом ворога були Одеська, Сумська області та Херсон.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на Україну - у нашому матеріалі.
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