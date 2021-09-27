UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В приложении Приват24 произошел сбой: в чем проблема

Автор: Артем Горовенко

В работе мобильного приложения Приват24 произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами авторизации, войти в приложение невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook банка.

"Мы знаем о сложности авторизации в приложении Приват24 и уже занимаемся решением вопроса ... Это не запланированы технические работы, знаем и уже исправляем", - отмечают в банке.

Тем временем при попытке войти в приложение оно не запускается дальше стартовой анимации.

Фото: сбой в работе Приват24

Напеним, ранее в ночь с 25 на 26 сентября были проблемы в работе Приват24 для бизнеса, это было связано с техническими работами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк