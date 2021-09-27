У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема

"Ми знаємо про складність авторизації в додатку Приват24 і вже займаємося вирішенням питання ... Це не заплановані технічні роботи, знаємо і вже виправляємо", - відзначають в банку.

Тим часом при спробі увійти в додаток він не запускається далі стартової анімації.

Фото: збій в роботі Приват24