У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема

У роботі мобільного додатку Приват24 стався збій. Користувачі зіткнулися з проблемами авторизації, увійти в додаток неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook банку.
"Ми знаємо про складність авторизації в додатку Приват24 і вже займаємося вирішенням питання ... Це не заплановані технічні роботи, знаємо і вже виправляємо", - відзначають в банку.
Тим часом при спробі увійти в додаток він не запускається далі стартової анімації.
Фото: збій в роботі Приват24
Напенім, раніше в ніч з 25 на 26 вересня були проблеми в роботі Приват24 для бізнесу, це було пов'язано з технічними роботами.