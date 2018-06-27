В приложении Instagram появится функция видеочата

Социальная сеть Instagram выпустила обновление

Социальная сеть Instagram выпустила обновление, благодаря которому в программе появится функция видеозвонка. Об этом говорится в сообщении на сайте приложения.

"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что можно будет пользоваться видеочатом и параллельно выполнять другие задачи в приложении. В звонке смогут одновременно участвовать до четырех человек.

Кроме того, на вкладке поиска появятся тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты, соответствующие его інтересам.

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении следующих 12 месяцев прибыль соцсети Instagram превысит 10 млрд долларов, платформа привлекает новых пользователей быстрее, чем соцсеть Facebook (Instagram принадлежит последней).

Отмечается, что в июне платформа преодолела отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц, она может удвоить этот показатель в течение следующих пяти лет. Также подчеркивается, что у соцсети более молодая аудитория, нежели у Facebook, что делает платформу более привлекательной для рекламодателей.