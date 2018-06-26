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Стоимость компании Instagram составляет 100 млрд долларов, - Bloomberg

НовостиТелеком & IT    26.06.2018 - 10:28
Фото: Instagram (pexels)
Фото: Instagram (pexels)

На протяжении следующих 12 месяцев прибыль Instagram превысит 10 млрд долларов

На протяжении следующих 12 месяцев прибыль соцсети Instagram превысит 10 млрд долларов, платформа привлекает новых пользователей быстрее, чем соцсеть Facebook (Instagram принадлежит последней). К такому заключению пришел аналитик Bloomberg Intelligence Джитендра Варал, сообщает издание.

Отмечается, что в июне платформа преодолела отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц, она может удвоить этот показатель в течение следующих пяти лет. Также подчеркивается, что у соцсети более молодая аудитория, нежели у Facebook, что делает платформу более привлекательной для рекламодателей.

"Если бы Instagram была самостоятельной компанией, ее стоимость составила бы более 100 млрд долларов", - отмечает Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа.

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Теги публикации: соцсети, Instagram  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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