У додатку Instagram з'явиться функція відеочату

Соціальна мережа Instagram випустила оновлення

Соціальна мережа Instagram випустила оновлення, завдяки якому в програмі з'явиться функція відеодзвінка. Про це йдеться в повідомленні на сайті додатку.

"З допомогою відеочату можна буде спілкуватися з друзями на платформах iOS і Android без використання мобільного зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що можна буде користуватися відеочатом і паралельно виконувати інші завдання в додатку. У дзвінку зможуть одночасно брати участь до чотирьох чоловік.

Крім того, на вкладці пошуку з'являться тематичні канали, які дозволять користувачеві швидше знаходити у соцмережі пости, що відповідають інтересам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом наступних 12 місяців прибуток соцмережі Instagram перевищить 10 млрд доларів, платформа привертає нових користувачів швидше, ніж соцмережа Facebook (Instagram належить останній).

Наголошується, що в червні платформа подолала позначку в 1 млрд активних користувачів на місяць, вона може подвоїти цей показник протягом наступних п'яти років. Також підкреслюється, що у соцмережі більш молода аудиторія, ніж у Facebook, що робить платформу більш привабливою для рекламодавців.