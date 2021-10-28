В приложении "Дия" будут доступны новые документы: какие и когда

По его словам, на сегодня Минцифра работает с Министерством по делам ветеранов над тем, чтобы в приложении появились удостоверения участников боевых дейтсий.

"Если Минветеранов успеет, то этой осенью (будут доступны, - ред.), прямо сейчас идет работа над этим. Если нет, то уже весной. Но надеемся, что осенью", - отметил Баник.

Что касается свидетельства о браке, отметил он, то это не данные на каждый день, но выпискку такого документа можно будет создать через вебсайт портала "Дия".

"Это мы презентуем уже в конце ноября на Diia Summit (презентация новых сервисов "Дия", проводится Минцифрой дважды в год, - ред.). А вот данные о вашей недвижимости и земле уже отображаются на портале, если они есть в реестре", - добавил Баник.

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