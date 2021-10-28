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Авторизоваться в "Дия" можно не на всех телефонах: почему

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Четверг 28 октября 2021 15:20
Авторизоваться в "Дия" можно не на всех телефонах: почему Фото: авторизоваться в "Дии" можно не на всех телефонах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Дия" умеет ограничивать доступ к приложению на некоторых смартфонах. Это касается пользователей, имеющих root-права на Android или Jailbreak на iPhone.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По словам Баника, после установки "Дия", приложение хранит свои данные в системных файлах смартфона, к которым большинство пользователей не имеют доступа.

В то же время если на телефоне Android есть root-права или на iPhone Jailbreak (режим "суперпользователя", то есть когда человек имеет права на доступ к системным файлам смартфона и возможность редактировать их) - "Дия" проверяет это и блокирует авторизацию, поскольку устройство не является безопасным для использования документов.

"Если на телефоне с Android есть root-права или "джейлбрейк" на iPhone, то на таком устройстве невозможно авторизоваться в "Дия". Само приложение проверяет есть ли такие доступы на этом смартфоне, если так, то он считает, что это устройство не является безопасным для использования документов", - заявил Баник.

Полную версию интервью смотрите на видео:

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