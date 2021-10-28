У додатку "Дія" будуть доступні нові документи: які і коли

Найближчим часом на порталі державних послуг і в додатку "Дія" з'являться нові документи. Очікується, що вони стануть доступні вже восени.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

За його словами, на сьогодні Мінцифра працює з Міністерством у справах ветеранів над тим, щоб у додатку з'явилися посвідчення учасників бойових дій.

"Якщо Мінветеранів встигне, то цієї осені (будуть доступні, - ред.), прямо зараз йде робота над цим. Якщо ні, то вже навесні. Але сподіваємося, що восени", - зазначив Банік.

Що стосується свідоцтва про шлюб, зазначив він, то це не дані на кожен день, але виписку такого документа можна буде створити через вебсайт порталу "Дія".

"Це ми презентуємо вже наприкінці листопада на Diia Summit (презентація нових сервісів "Дія", проводиться Мінцифрою двічі на рік, - ред.). А ось дані про вашу нерухомість і землю вже відображаються на порталі, якщо вони є в реєстрі", - додав Банік.

Повну версію інтерв'ю дивіться на відео: