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В приложении "Дия" с апреля появятся новые сервисы: что изменится

Автор: Андрей Козловский

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" с апреля появятся шесть новых сервисов. В частности, можно будет получить электронную подпись, строительные, а также административные услуги.

Об этом Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в сервисе "Дия ID", пользователи смогут получить электронную подпись за несколько шагов. Следовательно, украинцы смогут с помощью смартфона подписывать документы, а также получать финансовые и административные услуги.

Также появится услуга смены места регистрации. Пользователи смогут онлайн регистрировать или отменять регистрацию места жительства.

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Планируется, что с апреля станет доступной услуга по информированию о начале выполнения строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

Кроме того, станет доступной автоматическая регистрация бизнеса онлайн, в частности, регистрация ФОП без участия регулятора.

Среди других услуг, которые появятся, Федоров назвал электронный больничный и перенос в "Дия" услуг Кабинета налогоплательщика.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило багбаунти приложении "Дия". Полсотни "белых" хакеров со всего мира искали уязвимости и ошибки в приложении.

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