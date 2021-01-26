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У додатку "Дія" з квітня з'являться нові сервіси: що зміниться

Автор: Андрій Козловський

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у додатку "Дія" з квітня з'являться шість нових сервісів. Зокрема, можна буде отримати електронний підпис, будівельні, а також адміністративні послуги.

Про це Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у сервісі "Дія ID" користувачі зможуть отримати електронний підпис за декілька кроків. Відтак, українці зможуть за допомогою смартфона підписувати документи, а також отримувати фінансові та адміністративні послуги.

Також з'явиться послуга зміни місця реєстрації. Користувачі зможуть онлайн реєструвати або скасовувати реєстрацію місця проживання.

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Планується, що з квітня стане доступною послуга щодо інформування про початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єктів класу СС2 та СС3.

Крім того, стане доступною автоматична реєстрація бізнесу онлайн, зокрема, реєстрація ФОП без участі регулятора.

Серед інших послуг, які з'являться, Федоров назвав електронний лікарняний та перенесення у "Дію" послуг Кабінету платника податків.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації запустило багбаунті додатку "Дія". Півсотні "білих" хакерів з усього світу шукали уразливості та помилки в додатку.

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