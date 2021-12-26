Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить, - Верещук

Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить до конца этого года. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ирины Верещук изданию "Новости Донбасса".
По словам Верещук, она посетила КПВВ в Станице Луганской увидела проблему, с которой часто сталкиваются люди.
"У нас есть ограничения из-за ковида. Я увидела насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", - рассказывает Верещук.
По ее словам, она обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру страны.
"Я вернулась с Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а затем и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут не страдая пересекать КПВВ", - сказала Верещук.
Напомним, что ранее Верещук рассказала, как обстоит ситуация с обменом пленными. По ее словам, Украина готова на любые варианты, но Россия против.