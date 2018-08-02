Приложение Apple по ошибке показало подорожание стоимости компании до триллиона долларов

Ошибка возникла из-за технической неисправности приложения

Финансовое приложение Apple Stocks по ошибке сообщило, что капитализация компании превысила 1 триллион долларов. Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что ошибка возникла из-за технической неисправности приложения, которое не успело обновиться после того, как Apple выкупила часть акций за последний квартал.

Скриншот (twitter.com/Independent)

При этом ряд СМИ опубликовал новость о том, что Apple подорожала до триллиона долларов.

Скриншот (twitter.com/cnni)

Скриншот (twitter.com/Recode)

Напомним, 26 июля сразу после закрытия торгов акции социальной сети Facebook упали на 24%. Всего за несколько минут владельцы компании Facebook успели потерять суммарно около 150 млрд долларов.

До обьявления финансовых результатов акции компании находились на историческом максимуме, ведь за 2018 год они смогли вырасти на 23%. Квартальный отчет компании оказался хуже, чем этого могли ожидать аналитики. Это первый случай с 2015 года, когда результаты стали хуже ожидаемых аналитиками.