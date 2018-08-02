Додаток Apple помилково показав подорожчання вартості компанії до трильйона доларів

Помилка виникла через технічну несправність додатку

Фінансовий додаток Apple Stocks помилково повідомив, що капіталізація компанії перевищила 1 трильйон доларів. Про це повідомляє The Independent.

Повідомляється, що помилка виникла через технічну несправність програми, яка не встигла оновитися після того, як Apple викупила частину акцій за останній квартал.

Скріншот (twitter.com/Independent)

При цьому ряд ЗМІ опублікував новину про те, що Apple подорожчала до трильйона доларів.

Скріншот (twitter.com/cnni)

Скріншот (twitter.com/Recode)

Нагадаємо, 26 липня відразу після закриття торгів акції соціальної мережі Facebook впали на 24%. Всього за кілька хвилин власники компанії Facebook встигли втратити сумарно близько 150 млрд доларів.

До оголошення фінансових результатів акції компанії перебували на історичному максимумі, адже за 2018 рік вони змогли вирости на 23%. Квартальний звіт компанії виявився гіршим, ніж могли очікувати аналітики. Це перший випадок з 2015 року, коли результати стали гірше очікуваних аналітиками.