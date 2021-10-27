UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Приложение Apple Music исправило свои карты с Крымом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом. Ранее на них полуостров изображался как часть России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - говорится в Facebook дипмиссии.

Напомним, ранее пользователи обнаружили в приложении Apple Music for Artists нашли карту Украины без Крыма. МИД Украины поручил посольству в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКрым