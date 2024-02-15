"Прильоти" у Львові, Запоріжжі та вибухи у Києві: головне про наслідки масованої атаки на Україну

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РФ випустила по Україні 26 ракет різних типів: Х-101/Х-555/Х-55, "Калібр", "Іскандер-М"/ KN-23, Х-59 та з С-300. Силам ППО вдалося знищити 13 ворожих цілей.

Польща підіймала бойову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні.

Київ. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на столицю. Жертв та руйнувань після атаки немає.

Львів. Є влучання по місту. На регіон летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювала атаку, але є одне попадання в об’єкт інфраструктури, там сталася пожежа. В 16 будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини. Є поранені.

Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. Є постраждалі. Пошкоджені будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі.

Полтавська область. Влучання у складське приміщення в Миргородському районі, сталася пожежа на площі 100 м².

Дніпропетровська область. Атаковано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Хмельницька область. Є ушкодження цивільних об’єктів.

В Івано-Франківській області через збиття ракети та падіння уламків сталося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Пожежу ліквідовано.

Чим атакувала Росія

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ - РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. - РФ.);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. - РФ).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М" /KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Польща підіймала бойову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

"Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - повідомляло оперативне командування Збройних сил Польщі у Х.

Київ

Як зазначили в КМВА, черговий ракетний удар по Україні був комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.

За даними місцевої влади, в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

Київська область

У Київській області чули вибухи, працювали сили ППО. Падіння уламків ворожих ракет зафіксовані у двох населених пунктах одного з районів області.

Є інформація про пошкодження 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля.

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що внаслідок вранішніх обстрілів у Бучанській громаді, пошкоджено пʼять приватних житлових будинків. Через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. Обійшлося без жертв.

Також він на відео показав вирву, яка утворилася після збиття російської ракети в селі Буда-Бабенецька Бучанської громади.

Львів

Під час вранішньої атаки по Львову постраждали три людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій, яка постраждала внаслідок вибухової хвилі. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою госпіталізували.

Також на цій вулиці в 16 житлових будинках вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

"У ході вранішньої атаки ракета влучила також у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій. Пошкоджені вікна у пʼяти- та девʼятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у центрі зайнятості", - додав голова Максим Козицький.

За попередньою інформацією, на регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювала цю атаку, але все ж є одне попадання в об’єкт інфраструктури. Там сталася пожежа.

Згодом мер Львова Андрій Садовий додав, що в місті внаслідок атаки постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків.

Фото: наслідки атаки на Львів (t.me/andriysadovyi)

Запоріжжя

Вранці ворог також атакував Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини.

Також наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі).

Фото: наслідки атаки у Запоріжжі (t.me/kurtievofficial)

Полтавська область

У Полтавській області вночі росіяни влучили в складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². Обійшлося без жертв та постраждалих.

Дніпропетровська область

Ранок у Дніпропетровській області також почався з вибухів. Війська РФ атакували обʼєкти цивільної інфраструктури.

"Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі - згодом", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оновлено (09:23). Над Дніпропетровщиною збили дві ракети, але є й "прильоти", - ОВА

За словами голови Дніпропетровської ОВА, вранці ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах.

"Маємо й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Головне - ніхто не постраждав. Обстеження території триває", - написав він.

Хмельницька область

У Хмельницькій області внаслідок масованого удару по Україні є ушкодження цивільних об’єктів.

Як повідомив "Суспільному" перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення. Вони у стані середньої важкості.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети.



Сьогодні зранку уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі.



Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Фото: наслідки падіння уламків ракети в Івано-Франківській області (t.me/dsns_telegram)

Попередня масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що перед цим країна-агресор завдавала комбінованого удару по Україні 7 лютого, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет.

Тоді Росія била по Харкову, Києву, Миколаєву і Дрогобичу (Львівська область). Зокрема, через атаку по столиці загинуло п'ятеро людей.

Детальніше про цю атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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