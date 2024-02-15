"Прилеты" во Львове, Запорожье и взрывы в Киеве: главное о последствиях массированной атаки на Украину

Российские войска этим утром нанесли ракетный удар по Украине, применив в частности самолеты стратегической авиации Ту-95МС. ПВО удалось сбить все вражеские цели, которые летели на Киев, но есть попадания во Львове, Запорожье, возле Миргорода и не только.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает о последствиях новой атаки РФ по украинским городам.
Как отметили в КГВА, очередной ракетный удар по Украине был комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям.
Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.
По данным местных властей, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме
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Напомним, что перед этим страна-агрессор наносила комбинированный удар по Украине 7 февраля, применив 64 ударных БПЛА, крылатых, баллистических и зенитных управляемых ракет.
Тогда Россия била по Харькову, Киеву, Николаеву и Дрогобычу (Львовская область). В частности, из-за атаки по столице погибли пять человек.
Детальнее об этой атаке читайте в материале РБК-Украина.
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