"Прилеты" во Львове, Запорожье и взрывы в Киеве: главное о последствиях массированной атаки на Украину

Главное на этот момент

Киев. Силы ПВО уничтожили все ракеты, летевшие на столицу. Жертв и разрушений после атаки нет.

Львов. Есть попадания по городу. На регион летело более 10 ракет. ПВО отработало атаку, но есть одно попадание в объект инфраструктуры, там произошел пожар. В 16 домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины. Есть раненые.

Запорожье. Под обстрел попал инфраструктурный объект. Есть пострадавшие. Повреждены дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.

Полтавская область. Попадание в складское помещение в Миргородском районе произошел пожар на площади 100 м².

Днепропетровская область. Атакован объект гражданской инфраструктуры.

Хмельницкая область. Есть повреждения гражданских объектов.

В Ивано-Франковской области из-за сбития ракеты и падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Пожар ликвидирован.

Киев

Как отметили в КГВА, очередной ракетный удар по Украине был комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям.

Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

По данным местных властей, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме

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Предыдущая массированная атака РФ по Украине

Напомним, что перед этим страна-агрессор наносила комбинированный удар по Украине 7 февраля, применив 64 ударных БПЛА, крылатых, баллистических и зенитных управляемых ракет.

Тогда Россия била по Харькову, Киеву, Николаеву и Дрогобычу (Львовская область). В частности, из-за атаки по столице погибли пять человек.

Детальнее об этой атаке читайте в материале РБК-Украина.

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