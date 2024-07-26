"Приліт" по аеродрому Саки у Криму: могла бути знищена російська РЛС

За даними видання, Крим цієї ночі нібито атакували ракетами ATACMS, був "приліт" по військовому аеродрому "Саки" у Новофедорівці. За попередніми даними, було влучання по боєкомплекту, внаслідок чого сталася пожежа.

РосЗМІ зазначають, що внаслідок атаки два російських окупанти отримати уламкові поранення.

Також, за даними Astra, було влучання по місцю дислокації російської протиповітряної оборони за п'ять кілометрів від населеного пункту Шелковичне (за 15 кілометрів від Новофедорівки). Внаслідок атаки нібито була знищена радіолокаційна станція окупантів.