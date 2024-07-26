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"Прилет" по аэродрому Саки в Крыму: могла быть уничтожена российская РЛС

Фото: в Крыму могла быть уничтожена российская РЛС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму ночью 26 июля раздались взрывы в районе аэродрома "Саки". В результате ночных взрывов могла быть уничтожена российская радиолокационная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

По данным издания, Крым этой ночью якобы атаковали ракетами ATACMS, был "прилет" по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке. По предварительным данным, было попадание по боекомплекту, в результате чего произошел пожар.

РосСМИ отмечают, что в результате атаки два российских оккупанта получили осколочные ранения.

Также, по данным Astra, было попадание по месту дислокации российской противовоздушной обороны в пяти километрах от населенного пункта Шелковичное (в 15 километрах от Новофедоровки). В результате атаки якобы была уничтожена радиолокационная станция оккупантов.

 

Что этому предшествовало

В ночь на 26 июля в Крыму раздавались взрывы. Оккупанты заявили о якобы атаке. Громко было в Новофедоровке, а также в Симферополе и в районе Евпатории.

В сети сообщали об ударе по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке, якобы был поражен склад с боеприпасами. После взрывов в районе аэродрома возник пожар.

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