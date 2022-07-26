"Прилетов" не было: в мэрии Запорожья объяснили, откуда доносились взрывы

По его словам, громки звуки раздавались из области.

"Обстрелы Запорожья или прилеты в город не зафиксированы, громкие звуки доносились до нас из области. Там работало тяжелое артиллерийское вооружение врага", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля российские войска выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. Сначала местные власти сообщали о 12 раненых, при этом в Офисе генпрокурора говорили о 14.

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