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"Прильотів" не було: у мерії Запоріжжя пояснили, звідки долинали вибухи

Фото: у Запоріжжі чули звуки вибухів (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі ввечері місцеві жителі почули звуки вибухів. У самому місті "прильотів" не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

За його словами, гучні звуки лунали з області.

"Обстріли Запоріжжя або Прильоти в місто не зафіксовані, гучні звуки доносилися до нас з області. Там працювало важке артилерійське озброєння ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству в Запоріжжі. Спочатку місцева влада повідомляла про 12 поранених, при цьому в офісі генпрокурора говорили про 14.

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Запоріжжя