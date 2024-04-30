"Прилетіло" не лише по аеродрому в Джанкої. Партизани дізналися деталі нічних ударів по Криму

"Сьогодні вночі в Криму дійсно було спекотно. Наші агенти серед військових ЗС РФ повідомляють про п'ять ударів по аеродрому Джанкой. Повідомляють про багатьох поранених і ліквідованих окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як дізналися партизани, вночі був здійснений комбінований удар БПЛА і ракет по військових об'єктах окупантів.

Агенти "АТЕШ" також повідомили про вибухи в Генічеському та Красногвардійському районах, а також у Сімферополі.

"Працюємо над тим, щоб добути більш детальну інформацію. Також чекаємо офіційної інформації від Сил оборони України", - додали партизани.