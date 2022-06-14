Прилетел на позиции ВСУ. Украинские десантники сбили вражеский беспилотник

Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины “приземлил” очередную птичку российских оккупантов. Вражеский БПЛА ”Орлан-10" осуществлял воздушную разведку украинских позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.
"Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в Сумской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника. В результате взрыва один человек погиб, а двое травмированы.
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