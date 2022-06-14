Прилетел на позиции ВСУ. Украинские десантники сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.

Напомним, вчера в Сумской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника. В результате взрыва один человек погиб, а двое травмированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.