UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прилетел на позиции ВСУ. Украинские десантники сбили вражеский беспилотник

Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины “приземлил” очередную птичку российских оккупантов. Вражеский БПЛА ”Орлан-10" осуществлял воздушную разведку украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.

"Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Сумской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника. В результате взрыва один человек погиб, а двое травмированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине