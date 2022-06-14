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Прилетів на позиції ЗСУ. Українські десантники збили ворожий безпілотник

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України “приземлив” чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА “Орлан-10” здійснював повітряну розвідку українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Десантники, помітивши ворожу техніку, прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей.

"Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Сумській області росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Внаслідок вибуху одна людина загинула, а двоє травмовані.

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