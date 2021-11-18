Прикрывались "связями" в СБУ и прокуратуре. В Киеве у предпринимателя выманили 1 млн гривен

Установлено, что в сентябре адвокат, представляясь председателем общественной организации "Антикоррупционный комитет при президенте Украины", предложила директору одной из стоматологических клиник "помощь" в решении вопросов с проверками медучреждения.

В частности, она сообщила предпринимателю, что якобы "сотрудничает с СБУ" и может организовать поддержку по всем вопросам под контролем ведомства.

В дальнейшем женщина заявила о том, что проверки контролирующего органа были инициированы "криминальным авторитетом" по прозвищу "Журавль", который якобы планирует диверсию в медцентре.

После чего адвокат предложила директору клиники за 30 тысяч долларов помочь решить вопросы "проверок" и преступных действий, планируемых в отношении медицинского центра, его работников и членов семьи предпринимателя, а чтобы не допустить такого в дальнейшем предприниматель должен был ежемесячно передавать ей по 2 тысяч долларов.

В дополнение, адвокат заявила директору клиники о якобы "уголовном производстве" в отношении него по факту служебной халатности, но заверила что имеет связи в Генпрокуратуре и за 5 тысяч долларов также поможет "решить" вопрос.

Так, предприниматель передал адвокату, через привлеченного ею посредника оговоренную сумму средств - 37 тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигурантов после получения очередного транша от директора клиники в сумме 2 тысяч долларов. Общая сумма средств, которыми завладели фигуранты, составляет 39 тысяч.

Сейчас продолжается досудебное расследование (ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: задержание правоохранителями в Киеве адвоката и посредника (gp.gov.ua)