Прикривалися "зв'язками" в СБУ та прокуратурі. У Києві у підприємця виманили 1 млн гривень

Встановлено, що у вересні адвокат, представляючись головою громадської організації "Антикорупційний комітет при президентові України", запропонувала директору однієї зі стоматологічних клінік "допомогу" у вирішенні питань з перевірками медзакладу.

Зокрема, вона повідомила підприємцю, що нібито "співпрацює з СБУ" і може організувати підтримку з усіх питань під контролем відомства.

Надалі жінка заявила про те, що перевірки контролюючого органу були ініційовані "кримінальним авторитетом" на прізвисько "Журавель", який нібито планує диверсію у медцентрі.

Після чого адвокат запропонувала директору клініки за 30 тисяч доларів допомогти вирішити питання "перевірок" та злочинних дій, що плануються щодо медичного центру, його працівників і членів сім’ї підприємця, а щоб не допустити такого надалі підприємець мав щомісячно передавати їй по 2 тисяч доларів.

На додаток, адвокат заявила директору клініки про нібито "кримінальне провадження" стосовно нього за фактом службової недбалості, але запевнила що має зв'язки у Генпрокуратурі та за 5 тисяч доларів також допоможе "вирішити" питання.

Так, підприємець передав адвокату, через залученого нею посередника, обумовлену суму коштів - 37 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігурантів після одержання чергового траншу від директора клініки в сумі 2 тисяч доларів. Загальна сума коштів, якими заволоділи фігуранти, становить 39 тисяч.

Наразі триває досудове розслідування (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання правоохоронцями у Києві адвоката та посередника (gp.gov.ua)