"Прикрывались" полицейскими: в Днепропетровской области разоблачили наркосиндикат

"Преступная организация изготавливала и распространяла наркотики на территории Днепропетровской области с ведома отдельных полицейских, в частности руководящего звена. Кроме того, одному из должностных лиц полиции инкриминировали пытки лиц", - пишет пресс-служба полиции.

Организаторами наркосиндиката оказались двое: 32-летний уроженец Грузии и 60-летний бывший полицейский, который ранее был первым заместителем начальника УМВД в Днепропетровской области. В синдикат входило четырнадцать человек, среди которых были мужчины и женщины в возрасте от 21 до 47 лет. Каждый из членов банды имел собственные обязательства.

"Бывший чиновник милиции консультировал лидера преступной организации относительно методов конспирации, планов правоохранителей по документированию, подсказывал точки оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и места их изготовления", - добавляет пресс-служба.

Также 60-летний милиционер передавал часть прибыли 43-летнему полицейскому в отставке - бывшему начальнику одного из подразделений в Управление противодействия наркопреступности, который выступал посредником между синдикатом и полицейскими.

"Среди сообщников, которые за систематическое денежное вознаграждение не принимали меры реагирования и покрывали противоправную деятельность, были старший оперуполномоченный Днепровского районного управления полиции и один из должностных лиц полиции города Синельниково, который до недавнего времени также находился на руководящей должности в полиции Павлограда", - отмечает пресс-служба.

Полиция провела более 40 санкционированных обысков во время которых было изъято оборудование для изготовления наркотиков, записи психотропных веществ, наркотические средства, прекурсоры и деньги от сбыта.

Фото: в Днепропетровской области разоблачили наркосиндикат (фото ssu.gov.ua)