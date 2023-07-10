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Прикриваються цивільними. У Маріуполі окупанти установили БК біля шкіл та житлових будинків

Фото: у Маріуполі росіяни розмістили БК поруч з будинками та школами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові почали розміщати свої БК біля шкіл та житлових багатоповерхівок в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами місцевих, щонайменш два подібних склади було розташовано у місті. Один районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди два дні поспіль росіяни завозять вантажівками БК. Було нараховано щонайменш 12 автомобілів.

Другий такий склад знаходиться в районі однієї зі шкіл Приморскього району.

"Така тактика нова та раніш окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з пром зони Маріуполя", - пише Андрющенко.

Ймовірно, таким способом окупанти намагаються максимально убезпечити склади від уражень "бавовною".

Фото: озброєння росіян у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з того часу росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.

Окупанти шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, для цього вони вирішили розчистити колію до порту в місті.

Однак ЗСУ регулярно завдають ударів по складах із боєприпасами і місцях розташування особового складу росіян у захопленому місті. Наприклад, в результаті вибуху неподалік тимчасово окупованого Маріуполя у неділю, 28 травня, загинули понад 100 російських військових.

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