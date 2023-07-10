ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикриваються цивільними. У Маріуполі окупанти установили БК біля шкіл та житлових будинків

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 17:39
Прикриваються цивільними. У Маріуполі окупанти установили БК біля шкіл та житлових будинків Фото: у Маріуполі росіяни розмістили БК поруч з будинками та школами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові почали розміщати свої БК біля шкіл та житлових багатоповерхівок в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами місцевих, щонайменш два подібних склади було розташовано у місті. Один районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди два дні поспіль росіяни завозять вантажівками БК. Було нараховано щонайменш 12 автомобілів.

Другий такий склад знаходиться в районі однієї зі шкіл Приморскього району.

"Така тактика нова та раніш окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з пром зони Маріуполя", - пише Андрющенко.

Ймовірно, таким способом окупанти намагаються максимально убезпечити склади від уражень "бавовною".

Фото: озброєння росіян у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з того часу росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.

Окупанти шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, для цього вони вирішили розчистити колію до порту в місті.

Однак ЗСУ регулярно завдають ударів по складах із боєприпасами і місцях розташування особового складу росіян у захопленому місті. Наприклад, в результаті вибуху неподалік тимчасово окупованого Маріуполя у неділю, 28 травня, загинули понад 100 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України окупанти
NEWS
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи