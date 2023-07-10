Прикрываются гражданскими. В Мариуполе оккупанты установили БК возле школ и жилых домов

Российские военные начали размещать свои БК у школ и многоэтажек в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам местных, по меньшей мере два подобных состава были расположены в городе. Один район бульвара Шевченко и проспекта Металлургов. Туда два дня подряд россияне завозят грузовиками БК. Было начислено не менее 12 автомобилей.

Второй такой состав находится в районе одной из школ Приморского района.

"Такая тактика новая и раньше оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя", - пишет Андрющенко.

Вероятно, таким способом оккупанты пытаются максимально обезопасить склады от поражений "хлопком".

Фото: вооружение россиян в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь и район были оккупированы еще весной 2022 года, с тех пор россияне активно используют регион для размещения своих военных сил и техники.

Оккупанты ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, для этого они решили расчистить колею в порт в городе.

Однако ВСУ регулярно наносят удары по складам с боеприпасами и местам расположения личного состава россиян в захваченном городе. Например, в результате взрыва неподалеку от временно оккупированного Мариуполя в воскресенье, 28 мая, погибли более 100 российских военных.

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