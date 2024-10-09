"Прикривають" Горлівку. В ЗСУ пояснили, чому окупанти націлилися на Торецьк

Вуличні бої та постійні обстріли: що відбувається в Торецьку

Інформація про те, що росіяни зайшли в Торецьк з’явилася наприкінці вересня. Інститут вивчення війни, опираючись на геолокаційні кадри, повідомив, що військам РФ вдалося прорватися внаслідок триваючих штурмів.

Український проєкт DeepState своєю чергою теж повідомив про присутність загарбників у місті. За словами аналітиків, з основної вулиці "Центаральна", по якій ворог має найбільші просування, він просочується в інші, зокрема, по вулицях Дружби та Василя Стуса.

Бої наразі є дуже динамічними. Противник намагається закріплятися в будинках, але українські воїни натомість чинять опір. Нещодавно речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова підтвердила, що ворогу вдалося увійти на східну околицю міста й наразі ситуація в Торецьку нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд.

Відео продемонстрували в мережі українські захисники. Бригада Нацполіції "Лють" опублікувала кадри вуличних боїв у Торецьку. На ролику нижче можна побачити роботу бійців батальйону спеціальних операцій "Еней".

"Побачити Торецьк та померти - головне кредо ворога. Окупанти сунуть наче скажені: постійні обстріли з авіації, артилерії, мінометів, робота fpv-дронів, але наші бійці не здаються", - йдеться в описі під відео.

"Бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо, на другому - росіяни, і ми намагаємось їх вибити...Зараз це можуть бути якісь два-три багатоквартирні будинки, які вони можуть зайняти, а через годину їх вже там немає, тому що ми їх вибили", - розповів спікер ОШБ "Лють" Артем Джепко в ефірі "Радіо Свобода".

Натомість як пояснює Бобовнікова, зараз важко оцінити, яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.

Разом з тим противник продовжує застосовувати свою нищівну тактику випаленої землі, активно застосовуючи на Торецькому напрямку керовані авіабомби, артилерію та інше озброєння.

Чому росіяни намагаються захопити місто

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна назвав мету окупантів у Торецьку.

На його думку, ворог хоче отримати у місті плацдарм, бо це дасть можливість його додатковим силам наступати в чи то в сторону Покровська або Авдіївського напрямку, Краматорська, Слов'янська на підсилення війська в районі Часового Яру.

"По суті, якщо ми говорили, що Часів Яр і Покровськ є фланговими напрямками для охоплення Донецької області для ворога, то напрямок Нью-Йорку, чи того ж самого Торецька - це для нього лобовий наступ", - пояснює Тимочко.

При цьому він зауважує, що наступ для противника важливий, бо Нью-Йорк і Торецьк - це шахтарські містечка з досить такою непогано розвиненою у свій час індустрією, оскільки власне там відбувався видобуток вугілля.

"Тобто там були непогані залізничні колії, звідки ворог, між іншим, сподівається використовувати шахти чи шахтну інфраструктуру для того, щоб ховати бронетехніку й добудовувати свої плацдарми для наступу", - говорить Тимочко.

За його словами, агресор сподівався, що занадто швидко захопить Торецьк, а також Часів Яр і Вугледар (останній нещодавно окупувала РФ) й зуміє зберегти інфраструктуру міст.

"Але оскільки вони вперлися лобом, то, звичайно, атака досить серйозна. Ну, окрім того, захоплення Торецька для них важливо, щоб відсунути наші Збройні сили від Горлівки, від Ясинуватської траси, яка для них досить важлива у плані застосування логістичних магістральних шляхів", - зазначає Тимочко.

Він також звернув увагу, що Торецьк - це прямий вихід на Горлівку, яка своєю чергою є містом-супутником Донецька. Тому росіянам там важливо відсувати ЗСУ максимально далі.

"Це (здійснюють окупанти - ред.) з тою метою, як у свій час було й з Авдіївкою, щоб забезпечити свої війська на околицях Донецька, Горлівки. Щоб зокрема убезпечити свої склади, розташування військ підрозділів від нашої артилерії і оперативно-тактичних безпілотників", - додав Тимочко.