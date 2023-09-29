"Прикривався" трьома дітьми. У Закарпатській області на кордоні спіймали порушника

Чоловік прямував автобусом з України до Словаччини через пункт пропуску "Ужгород". Він надав прикордонникам три свідоцтва про народження дітей 2020, 2021 та 2022 року народження. При цьому 22-річний житель Закарпаття запевняв, що їде до дітей у Німеччину.

Проте виявилося, що всі три свідоцтва були підроблені. Прикордонники з'ясували, що порушник не мав дітей, а фейкові документи купив за 5000 гривень.

Чоловікові відмовили у пропуску через кордон. Якщо провина буде доведена, то йому загрожує обмеження волі на строк до двох років.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.

Детальніше про те, кого точно не мобілізують в армію - читайте у матеріалі РБК-Україна.